За неделю в Одессе родилось рекордное количество близнецов
В Одессе родилось 157 маленьких украинцев. За прошедшую неделю ряды одесситов пополнило рекордное, за последнее время, количество близнецов.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Среди новорожденных четыре пары близнецов. Количественное преимущество получили новорожденные мальчики — на свет появилось 84 юных одессита и маленьких одесситок.
"Пальму первенства по количеству младенцев на прошлой неделе разделили городские роддома №5 и №7, в каждом из которых родились по 46 малышей. Все городские роддома Одессы в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится на рабочих местах", — говорится в сообщении.
Кто празднует именины на этой неделе
- 17 июля — Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Савва, Теодор, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна.
- 18 июля — Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Агния, Анна, Варвара, Елизавета, Кирилла, Люция.
- 19 июля — Анатолий, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Теодор, Федор, Люция, Марта, Марфа, Ульяна, Юлиана.
- 20 июля — Акакий, Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Фома, Евдокия, Ефросинья.
- 21 июля — Александр, Савва, Теодор, Федор.
- 22 июля — Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ян.
- 23 июля — Александр, Антон, Георгий, Даниил, Егор, Леонтий, Нестор, Петр, Степан.
Напомним, с начала года отделами ДРАЦС Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) зарегистрировано рождение более 13 тысяч детей. Среди них 4331 — в Одесской области.