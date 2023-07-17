За неделю в Одессе родилось рекордное количество близнецов

Новорожденные близнецы. Фото: google

В Одессе родилось 157 маленьких украинцев. За прошедшую неделю ряды одесситов пополнило рекордное, за последнее время, количество близнецов.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Среди новорожденных четыре пары близнецов. Количественное преимущество получили новорожденные мальчики — на свет появилось 84 юных одессита и маленьких одесситок.

"Пальму первенства по количеству младенцев на прошлой неделе разделили городские роддома №5 и №7, в каждом из которых родились по 46 малышей. Все городские роддома Одессы в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится на рабочих местах", — говорится в сообщении.

Кто празднует именины на этой неделе

17 июля — Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Савва, Теодор, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна.

18 июля — Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Агния, Анна, Варвара, Елизавета, Кирилла, Люция.

19 июля — Анатолий, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Теодор, Федор, Люция, Марта, Марфа, Ульяна, Юлиана.

20 июля — Акакий, Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Фома, Евдокия, Ефросинья.

21 июля — Александр, Савва, Теодор, Федор.

22 июля — Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ян.

23 июля — Александр, Антон, Георгий, Даниил, Егор, Леонтий, Нестор, Петр, Степан.

Напомним, с начала года отделами ДРАЦС Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) зарегистрировано рождение более 13 тысяч детей. Среди них 4331 — в Одесской области.