За тиждень в Одесі народилась рекордна кількість близнюків

Новонароджені двійнята. Фото: google

В Одесі народилися 157 маленьких українців. За минулий тиждень лави одеситів поповнила рекордна, за останній час, кількість близнюків.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Пальму першості за кількістю немовлят минулого тижня розділили міські пологові будинки №5 та №7, у кожному з яких народилися по 46 малюків. Усі міські пологові будинки Одеси в повному обсязі надають медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим. Медичний персонал перебуває на робочих місцях", — йдеться в повідомленні.

Хто святкує іменини цього тижня

17 липня — Олексій, Андрій, Богдан, Дмитро, Єфим, Марк, Михайло, Микола, Сава, Теодор, Федір, Олександра, Анастасія, Марія, Марта, Марфа, Ольга, Тетяна.

18 липня — Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Агнія, Анна, Варвара, Єлизавета, Кирила, Люція.

19 липня — Анатолій, Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Єфим, Інокентій, Лук'ян, Теодор, Федір, Люція, Марта, Марфа, Уляна, Юліана.

20 липня — Акакій, Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Фома, Євдокія, Єфросинія.

21 липня — Олександр, Сава, Теодор, Федір.

22 липня — Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ян.

23 липня — Олександр, Антон, Георгій, Данило, Єгор, Леонтій, Нестор, Петро, Степан.

Нагадаємо, з початку року відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) зареєстровано народження понад 13 тисяч дітей. Серед них 4331 — в Одеській області.