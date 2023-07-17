За тиждень в Одесі народилась рекордна кількість близнюків
В Одесі народилися 157 маленьких українців. За минулий тиждень лави одеситів поповнила рекордна, за останній час, кількість близнюків.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Серед новонароджених чотири пари близнюків. Кількісну перевагу здобули новонароджені хлопчики — на світ з'явилося 84 юних одеситів та маленьких одеситок.
"Пальму першості за кількістю немовлят минулого тижня розділили міські пологові будинки №5 та №7, у кожному з яких народилися по 46 малюків. Усі міські пологові будинки Одеси в повному обсязі надають медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим. Медичний персонал перебуває на робочих місцях", — йдеться в повідомленні.
Хто святкує іменини цього тижня
- 17 липня — Олексій, Андрій, Богдан, Дмитро, Єфим, Марк, Михайло, Микола, Сава, Теодор, Федір, Олександра, Анастасія, Марія, Марта, Марфа, Ольга, Тетяна.
- 18 липня — Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Агнія, Анна, Варвара, Єлизавета, Кирила, Люція.
- 19 липня — Анатолій, Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Єфим, Інокентій, Лук'ян, Теодор, Федір, Люція, Марта, Марфа, Уляна, Юліана.
- 20 липня — Акакій, Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Фома, Євдокія, Єфросинія.
- 21 липня — Олександр, Сава, Теодор, Федір.
- 22 липня — Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ян.
- 23 липня — Олександр, Антон, Георгій, Данило, Єгор, Леонтій, Нестор, Петро, Степан.
Нагадаємо, з початку року відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) зареєстровано народження понад 13 тисяч дітей. Серед них 4331 — в Одеській області.