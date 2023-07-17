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За тиждень в Одесі народилась рекордна кількість близнюків

17 липня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За тиждень в Одесі народилась рекордна кількість близнюків
Новонароджені двійнята. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі народилися 157 маленьких українців. За минулий тиждень лави одеситів поповнила рекордна, за останній час, кількість близнюків. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Серед новонароджених чотири пари близнюків. Кількісну перевагу здобули новонароджені хлопчики — на світ з'явилося 84 юних одеситів та   маленьких одеситок. 

"Пальму першості за кількістю немовлят минулого тижня розділили міські пологові будинки №5 та №7, у кожному з яких народилися по 46 малюків. Усі міські пологові будинки Одеси в повному обсязі надають медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим. Медичний персонал перебуває на робочих місцях", — йдеться в повідомленні. 

Хто святкує іменини цього тижня  

  • 17 липня — Олексій, Андрій, Богдан, Дмитро, Єфим, Марк, Михайло, Микола, Сава, Теодор, Федір, Олександра, Анастасія, Марія, Марта, Марфа, Ольга, Тетяна.
  • 18 липня — Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Агнія, Анна, Варвара, Єлизавета, Кирила, Люція.
  • 19 липня — Анатолій, Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Єфим, Інокентій, Лук'ян, Теодор, Федір, Люція, Марта, Марфа, Уляна, Юліана.
  • 20 липня — Акакій, Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Фома, Євдокія, Єфросинія.
  • 21 липня — Олександр, Сава, Теодор, Федір.
  • 22 липня — Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ян.
  • 23 липня — Олександр, Антон, Георгій, Данило, Єгор, Леонтій, Нестор, Петро, Степан.

Нагадаємо, з початку року відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) зареєстровано народження понад 13 тисяч дітей. Серед них 4331 — в Одеській області.

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