Сторона России все еще создает искусственные очереди в Босфоре.

За неделю из портов Одесчины вышли 14 судов, на их бортах удалось экспортировать более 500 тысяч тонн продовольствия. Это значительно меньше, чем в два прошлых месяца.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины.

Искусственные очереди в Босфоре

В Босфоре российская сторона в СКЦ (Совместный Координационный Центр) продолжает блокировать реализацию инициативы и искусственно увеличивать очередь с судов. За неделю состоялось примерно 20 инспекций при минимально необходимых 84. Тормозится также регистрация судов для участия в инициативе: из более 80 заявленных судов ежедневно россияне без объяснения причин регистрируют в среднем только 2-3 судна.

Больше о "зерновом соглашении"

Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.

Тем временем из портов Большой Одессы продолжают экспортировать зерно по программе Grain from Ukraine. Три балкера с украинской пшеницей планируется отправить в страны Африки. Куда еще экспортировали зерно Зеленского инициативы читайте в материале.

Напомним, Украина ужесточает сотрудничество со странами Глобального Юга. Инициатива "Зерно из Украины", начатая Президентом Владимиром Зеленским, оказывается очень успешной и планирует еще больше расширяться благодаря участию международных экспертов в ее реализации.

По итогам 2022 года в чрезвычайно тяжелых военных условиях портами Украины перегружено более 59 миллионов тонн грузов. Морской транспорт в прошлом году обеспечил 54% экспорта.