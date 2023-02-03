За тиждень з портів Одещини експортували понад пів мільйона агропродукції
За тиждень з портів Одещини вийшло 14 суден, на їх бортах вдалось експортували понад 500 тисяч тонн продовольства. Це значно менше ніж у два минулих місяці.
Про це повідомляє ВМС ЗС України.
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Штучні черги у Босфорі
В Босфорі російська сторона в СКЦ (Спільний координаційний центр) продовжує блокувати реалізацію ініціативи та штучно збільшувати чергу з суден. За тиждень відбулось приблизно 20 інспекцій при мінімально необхідних 84. Гальмується також реєстрація суден для участі в ініціативі: з понад 80 заявлених суден щоденно росіяни без пояснення причин реєструють в середньому тільки 2-3 судна.
Більше про "зернову угоду"
Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.
Тим часом з портів Великої Одеси продовжують експортувати зерно за програмою Grain from Ukraine. Три балкери з українською пшеницею заплановано відправити у країни Африки. Куди ще експортували зерно ініціативи Зеленського читайте в матеріалі.
Нагадаємо, Україна посилює співпрацю з країнами Глобального Півдня. Ініціатива "Зерно з України", започаткована Президентом Володимир Зеленський, виявляється дуже успішною та планує ще більше розширюватися завдяки участі міжнародних експертів у її реалізації.
За підсумками 2022 року, у надзвичайно важких військових умовах портами України перевантажено понад 59 мільйонів тонн вантажів. Морський транспорт торік забезпечив 54% експорту.