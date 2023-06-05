За вылив 90 тонн топлива военнослужащему грозит 8 лет заключения

Книги и молоток. Фото: pixabay

ДБР завершило досудебное расследование по потере почти 90 тонн авиационного топлива ВСУ. Военнослужащему, допустившему его вылив, грозит 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследования.

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Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, из-за служебной халатности которого часть потеряла 89 тонн стратегического авиационного топлива. Обвинительный акт направлен в суд.

"В августе 2022 года военнослужащий, в обязанности которого входило обеспечение хранения горюче-смазочных материалов одной из воинских частей ВСУ, не проверил на плотность резервуар, куда было отгружено авиационное топливо. Из-за негерметичных клапанов из резервуаров вытекло почти 89 тонн жидкости стоимостью 6, 5 млн грн", — говорится в сообщении.

Военнослужащий обвиняется в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 8 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя, организовавшего схему получения взятки от фигурантов уголовных производств. Во время задержания подозреваемый пытался скрыться от ДБР и выбрасывал полученные деньги через окно своего авто.