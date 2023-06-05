Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow За вилив 90 тонн палива військовослужбовцю загрожує 8 років ув’язнення arrow

За вилив 90 тонн палива військовослужбовцю загрожує 8 років ув’язнення

5 червня 2023 12:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
За вилив 90 тонн палива військовослужбовцю загрожує 8 років ув’язнення
Книги та молоток. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

ДБР завершило досудове розслідування щодо втрати майже 90 тонн авіаційного палива ЗСУ. Військовослужбовцю, який допустив його вилив загрожує 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідування.

Читайте також:

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця,  через службову недбалість якого частина втратила 89 тонн стратегічного авіаційного палива. Обвинувальний акт скерований до суду.

"У серпні 2022 року військовослужбовець, до обов’язків якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин ЗСУ, не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене авіаційне паливо. Через негерметичні клапани з резервуарів витекло майже 89 тонн рідини вартістю 6,5 млн грн",— йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань завершили передсудове розслідування щодо правоохоронця, який організував схему отримання хабаря від фігурантів кримінальних проваджень. Під час затримання підозрюваний намагався втекти від ДБР та викидав отримані гроші через вікно свого авто. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB