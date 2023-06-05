За вилив 90 тонн палива військовослужбовцю загрожує 8 років ув’язнення

Книги та молоток. Фото: pixabay

ДБР завершило досудове розслідування щодо втрати майже 90 тонн авіаційного палива ЗСУ. Військовослужбовцю, який допустив його вилив загрожує 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідування.

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Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця, через службову недбалість якого частина втратила 89 тонн стратегічного авіаційного палива. Обвинувальний акт скерований до суду.

"У серпні 2022 року військовослужбовець, до обов’язків якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин ЗСУ, не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене авіаційне паливо. Через негерметичні клапани з резервуарів витекло майже 89 тонн рідини вартістю 6,5 млн грн",— йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань завершили передсудове розслідування щодо правоохоронця, який організував схему отримання хабаря від фігурантів кримінальних проваджень. Під час затримання підозрюваний намагався втекти від ДБР та викидав отримані гроші через вікно свого авто.