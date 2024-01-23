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За спасенную жизнь — президент наградил медалью одесского коммунальщика

23 января 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
За спасенную жизнь — президент наградил медалью одесского коммунальщика
Президент вручает награду Валерию Лукашову. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По случаю Дня Соборности Украины президент Владимир Зеленский наградил медалью слесаря ЖКС "Хмельницкий". Коммунальщик одним из первым отправился на место попадания российской ракеты в здание 29 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, мужчина самостоятельно спас детей, застрявших в квартире, охваченной пламенем.

"Рискуя собственной жизнью Валерий Лукашов начал эвакуировать детей, которых родители передавали ему через окна. А позже помог спасателям разблокировать выход для эвакуации людей из подвала дома", — говорится в сообщении.

Какую медаль вручил президент

Известно, что Валерия Лукашова наградили медалью "За спасенную жизнь". Орден вручил лично президент Украины, а церемония проходила в Киеве.

Напомним, 22 января в Украине отмечают День Соборности. В этот день ровно 105 лет назад главы УНР и ЗУНР объявили акт соединения между двумя республиками.

Также мы писали, что сто пять лет назад был подписан акт воссоединения в единое украинское государсто Сегодня наша страна снова отстаивает свое право на существование, второй год подряд доказывая всему миру и стране-агрессору, что украинцы — сильная нация, достойная быть независимой и самостоятельной.

Владимир Зеленский
коммунальные услуги
Одесса
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