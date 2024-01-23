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За врятоване життя — президент нагородив медаллю одеського комунальника

23 січня 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
За врятоване життя — президент нагородив медаллю одеського комунальника
Президент вручає нагороду Валерію Лукашову. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З нагоди Дня Соборності України президент Володимир Зеленський нагородив медаллю слюсаря ЖКС "Хмельницький". Комунальник одним с першим вирушив на місці влучання російської ракети у будинок 29 грудня. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Наслідки влучання у будинок. Фото: Новини.LIVE

За інформацією мерії, чоловік самостійно врятував дітей, які застрягли у квартирі, охопленої полумʼям. 

"Ризикуючи власним життям, Валерій Лукашов розпочав евакуювати дітей, яких батьки передавали йому через вікна. А пізніше допоміг рятувальникам розблокувати вихід для евакуації людей з підвалу будинку", — йдеться у повідомленні. 

Яку медаль вручив президент

Відомо, що Валерія Лукашова нагородили медаллю "За врятоване життя". Орден вручив особисто Президент України, а церемонія відбулася у Києві. 

Нагадаємо, 22 січня в Україні відзначають День Соборності. У цей день рівно 105 років тому очільники УНР та ЗУНР оголосили акт злуки між двома республіками. 

Також ми писали, що сто п'ять років тому було підписано акт возз'єднання до єдиної української держави. Сьогодні наша країна знову обстоює своє право на існування, другий рік поспіль доводячи всьому світу та країні-агресору, що українці — це сильна нація, гідна бути незалежною та самостійною.

Володимир Зеленський
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