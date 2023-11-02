В Одессе задержан домашний тиран

Женщина закрывается от удара мужчины. Фото: Freepik

В Одессе задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство. Правоохранители отмечают, что правонарушитель во время ссоры с женой сильно травмировал ее и детей. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В многоэтажке на Люстдорфской дороге произошел конфликт между супругами. В результате чего мужчина сильно ударил жену и задел детей. Полицию и медиков вызвали соседи. Женщина с дочерью и сыном находится в больнице в тяжелом состоянии. Здоровью детей ничего не угрожает.

Какое наказание грозит мужчине

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Речь идет об оконченном покушении на умышленное убийство. Мужчина задержан, ему грозит до 15 лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Чехии суд арестовал переселенца из Одессы за издевательство над собственной женой. Садист после ссоры сильно избил свою вторую половинку, затем сунул ей во влагалище зажженную петарду.

Также мы писали, что стражи порядка Одессы разоблачили и задержали 37-летнего злоумышленника, который стал подозреваемым в убийстве. Жертва получила ножевые ранения в живот и скончалась от полученных травм.