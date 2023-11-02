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Забив дружину до півсмерті — в Одесі затримали домашнього тирана

2 листопада 2023 20:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали домашнього тирана
Жінка закривається від удару чоловіка. Фото: Freepik
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство. Правоохоронці зазначають, що правопорушник під час сварки з дружиною, сильно травмував її та дітей. Постраждалі знаходяться у важкому стані у лікарні. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

У багатоповерхівці на Люстдорфській дорозі стався конфлікт між подружжям, внаслідок чого чоловік сильно вдарив дружину та зачепив дітей. Поліцію та медиків викликали сусіди. Жінка з донькою та сином наразі перебувають у лікарні у тяжкому стані. Здоров'ю дітей нічого не загрожує. 

Яке покарання загрожує чоловікові

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про закінчений замах на умисне вбивство. Наразі чоловіка затримали, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, у Чехії суд заарештував переселенця з Одеси за знущання з власної дружини. Садист після сварки сильно побив свою другу половинку, потім засунув їй у піхву запалену петарду.

Також ми писали, що правоохоронці Одеси викрили та затримали 37-річного зловмисника, який став підозрюваним у вбивстві. Жертва отримала ножові поранення у живіт і померла від отриманих травм. 

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