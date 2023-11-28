Задонатил полтора миллиона – депутат из Одесчины попал в скандал

Депутат-миллионер Армен Газиян. Фото: скриншот

Скандальный депутат Овидиопольского поселкового совета Одесской области попал в очередную стычку с коллегами. Во время заседания Армен Газиян сказал, что ни один чиновник в регионе не помогает Вооруженным силам так, как он.

Об этом Новини.LIVE узнали из трансляции заседания бюджетной комиссии Овидиопольского поселкового совета.

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По словам Газияна, за время войны он направил на вооруженные силы 1,5 млн. гривен собственных средств, подчеркнув, что все вместе взятые присутствующие столько не сделали. В то время у депутата Оксаны Кучерявой, на которую сорвался чиновник, в рядах ВСУ служат сын и муж.

"Я сделал донатов на 1,5 миллиона своих денег. И ни разу этого не сказал! А скажите мне, пожалуйста: сколько вы сделали, вы сидите больше всех разговариваете. Так вот я вашему сыну и мужу отправляю еженедельно, в частности. И об этом никому! Никто не знает! И не будет знать!", — сказал слуга народа.

Депутат с элитными часами

Отметим, что на этом скандальном заседании Армен Газиян находился с драгоценными брендовыми часами на руке Patek Philippe Nautilus. Стоимость такой модели может достигать 100 тысяч долларов.

Напомним, ранее глава Одесского областного совета Григорий Диденко вручил депутатке Тамиле Афанасьевой элитные часы. Стоимость такого подарка "за миротворческую деятельность" составляет более полумиллиона гривен. Таким поступком возмутились одесские волонтеры, которые уже несколько месяцев собираются у стен горсовета и требуют отменить нелепые тендеры, а деньги направить для ВСУ.