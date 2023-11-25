Одеська облрада придбає почесних відзнак на 80 тисяч гривень — ProZorro

Григорій Діденко вручає почесну відзнаку. Фото: Одеська обласна рада

У той час, коли тисячі українців домагаються скасування безглуздих тендерів — Одеська обласна рада задумала купити пів сотні почесних значків. На відзнаки планують витрати 80 тисяч гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Деталі тендеру

Очікувана вартість таких "подарунків" 80 тис. грн. У документації відзначається, що у планах облради придбання 50 почесних відзнак. Таким чином один значок обійдеться у 1 600 грн.

Закупка Одеської обласної ради оприлюднена 24 листопада, кінцевий строк подачі пропозицій — 2 грудня, аукціон — 4 грудня. Тендер запланований у в форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів.

За що вручають Почесну відзнаку Одеської облради

Отримання Почесної відзнаки від Одеської обласної ради — це своєрідне визнання за важливі ініціативи, які привели до покращення ситуації в області. Ця нагорода дарується за внесок у розвиток науки й культури, а також за активну участь у роботі місцевих органів влади. Крім того, враховується важлива роль у підтримці законності, прав і свобод громадян. Таким подарунком також оцінюється високий рівень професійної майстерності та активна участь у громадському житті.

Додамо, що наразі невідомо кому саме призначені почесні грамоти, однак варто нагадати, що останнє нагородження в стінах облради обернулося скандалом. Голова Одеської обласної ради Григорій Діденко вручив депутатці Тамілі Афанасьєвій елітний годинник. Вартість такого подарунка "за миротворчу діяльність" становить понад пів мільйона гривень. Таким вчинком обурились одеські волонтери, які уже декілька місяців збираються під стінами міськради та вимагають скасувати безглузді тендери, а гроші направити для ЗСУ.

Також ми повідомляли, що очільник Одеської обласної ради Григорій Діденко відзначився допомогою для ЗСУ і подарував військовим "сильно" вживані автівки. Зазначимо, що за фото складно оцінити технічний стан техніки, але, судячи з пропозицій торгового майданчика OLX, за кожен з екземплярів у стані "на ходу" просять не більше 2 тис. доларів. Працездатність цих "екземплярів" викликає сумнів.