Одесский облсовет приобретет почетные награды на 80 тысяч гривен — ProZorro

Григорий Диденко вручает почетный знак отличия. Фото: Одесский областной совет

В то время, когда тысячи украинцев добиваются отмены нелепых тендеров, Одесский областной совет задумал купить полсотни почетных значков. На знаки отличия планируют потратить 80 тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Детали тендера

Ожидаемая стоимость таких "подарков" 80 тыс. грн. В документации отмечается, что в планах облсовета приобретение 50 почетных знаков отличия. Таким образом, один знак обойдется в 1 600 грн.

Закупка Одесского областного совета обнародована 24 ноября, конечный срок подачи предложений — 2 декабря, аукцион — 4 декабря. Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней.

За что вручают Почетное отличие Одесского облсовета

Получение Почетного знака от Одесского областного совета — своеобразное признание за важные инициативы, которые привели к улучшению ситуации в области. Эта награда вручается за вклад в развитие науки и культуры, а также за активное участие в работе местных органов власти. Кроме того, учитывается немаловажная роль в поддержании законности, прав и свобод граждан. Такой подарок также оценивает высокий уровень профессионального мастерства и активное участие в общественной жизни.

Добавим, что неизвестно кому именно назначены почетные знаки отличия, однако стоит напомнить, что последнее награждение в стенах облсовета обернулось скандалом. Председатель Одесского областного совета Григорий Диденко вручил депутату Тамиле Афанасьевой элитные часы. Стоимость такого подарка "за миротворческую деятельность" составляет более полумиллиона гривен. Таким поступком возмутились одесские волонтеры, которые уже несколько месяцев собираются у стен горсовета и требуют отменить нелепые тендеры, а деньги направить для ВСУ.

Также мы сообщали, что глава Одесского областного совета Григорий Диденко отличился помощью для ВСУ и подарил военным "сильно" подержанные автомобили. Отметим, что по фото сложно оценить техническое состояние техники, но, судя по предложениям торговой площадки OLX, за каждый из экземпляров в состоянии "на ходу" просят не более 2 тыс. долларов. Работоспособность этих "экземпляров" вызывает сомнение.