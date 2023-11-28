Задонатив півтора мільйона — депутат з Одещини потрапив у скандал

Депутат-мільйонер Армен Газіян. Фото: скриншот

Скандальний депутат Овідіопольської селищної ради Одеської області втрапив у чергову сутичку з колегами. Під час засідання Армен Газіян сказав, що жоден чиновник у регіоні не допомагає Збройним силам так, як він.

Про це Новини.LIVE дізналися з трансляції засідання бюджетної комісії Овідіопольської селищної ради.

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За словами Газіяна, за час війни він направив на збройні сили 1,5 млн гривень власних коштів, наголосивши, що всі разом взяті присутні стільки не зробили. В той час, у депутатки Оксани Кучерявої, на яку зірвався чиновник у лавах ЗСУ служать син та чоловік.

"Я зробив донатів на 1,5 мільйона своїх грошей. І жодного разу цього не сказав! А скажіть мені, будь ласка: скільки ви зробили, ви сидите найбільше розмовляєте. Так ось я вашому синові і чоловікові відправляю щотижня, зокрема. І про це нікому! Ніхто не знає! І не знатиме!", — сказав слуга народу.

Депутат з елітним годинником

Зазначимо, що на цьому скандальному засіданні Армен Газіян знаходився з коштовним брендовим годинником на руці Patek Philippe Nautilus. Вартість такої моделі може досягати 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше голова Одеської обласної ради Григорій Діденко вручив депутатці Тамілі Афанасьєвій елітний годинник. Вартість такого подарунка "за миротворчу діяльність" становить понад пів мільйона гривень. Таким вчинком обурились одеські волонтери, які уже декілька місяців збираються під стінами міськради та вимагають скасувати безглузді тендери, а гроші направити для ЗСУ.