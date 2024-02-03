Зафиксирована активность американской авиации возле берегов Одесчины
Возле южных границ Одесской области фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в Черном море.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.
Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon с 57-й авиабазы ВВС Румынии. Отметим, что эта база с 1999 года иногда используется ВВС США.
Что известно о самолете
Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.
Основные характеристики самолета Boeing P-8A Poseidon
Миссии:
- Морская патрульная авиация: наблюдение за поверхностью воды, обнаружение подлодок, ведение поиска и спасательных операций.
- Противоподводная борьба: использует различные сенсоры и вооружения для обнаружения и уничтожения подлодок.
- Вооружение: гарпуны, глубинные бомбы, противоподводные торпеды.
Самолет известен своим развитым набором сенсоров, включая радар, оптические и инфракрасные системы, акустические сенсоры.
История:
Boeing P-8A Poseidon был разработан по заказу Военно-морских сил США (US Navy) для замены более старых самолетов P-3 Orion.
Первый полет состоялся в апреле 2009 года и в 2013 году самолет начал службу в составе ВМС США.
Напомним, враг продолжает держать на дежурстве в Черном море свои корабли. Известно, что ракетоносители заведены в пункты базирования, однако ситуация может измениться. На рейде сейчас наблюдаются два патрульных катера, которые держатся поближе к берегам РФ.
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