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Зафиксирована активность американской авиации возле берегов Одесчины

3 февраля 2024 15:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Зафиксирована активность американской авиации возле берегов Одесчины
Маршрут полета самолета. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Возле южных границ Одесской области фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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P-8A Посеидон. Фото: Military.com

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon с 57-й авиабазы ВВС Румынии. Отметим, что эта база с 1999 года иногда используется ВВС США.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Основные характеристики самолета Boeing P-8A Poseidon

Миссии:

  • Морская патрульная авиация: наблюдение за поверхностью воды, обнаружение подлодок, ведение поиска и спасательных операций.
  • Противоподводная борьба: использует различные сенсоры и вооружения для обнаружения и уничтожения подлодок.
  • Вооружение: гарпуны, глубинные бомбы, противоподводные торпеды.

Самолет известен своим развитым набором сенсоров, включая радар, оптические и инфракрасные системы, акустические сенсоры.

История:

Boeing P-8A Poseidon был разработан по заказу Военно-морских сил США (US Navy) для замены более старых самолетов P-3 Orion.
Первый полет состоялся в апреле 2009 года и в 2013 году самолет начал службу в составе ВМС США.

Напомним, враг продолжает держать на дежурстве в Черном море свои корабли. Известно, что ракетоносители заведены в пункты базирования, однако ситуация может измениться. На рейде сейчас наблюдаются два патрульных катера, которые держатся поближе к берегам РФ.

Также мы сообщали, что сегодня утром взрывы раздавались в Купянске Харьковской области. В городе много повреждений. Российские оккупанты атаковали и Кривой Рог. В результате обстрела в городе произошло два пожара и возникли проблемы с электроснабжением.

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