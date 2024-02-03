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Зафіксована активність американської авіації біля берегів Одещини

3 лютого 2024 15:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Зафіксована активність американської авіації біля берегів Одещини
Маршрут польоту літака. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Наразі біля південних кордонів Одеської області фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію у Чорному морі. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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P-8A Poseidon. Фото: Military.com

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon з 57-ої авіабази ВПС Румунії. Зазначимо, що ця база з 1999 року час від часу використовується ВПС США.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Основні характеристики літака Boeing P-8A Poseidon

Місії:

  • Морська патрульна авіація: спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів, ведення пошуку та рятувальних операцій.
  • Протипідводна боротьба: використовує різноманітні сенсори й озброєння для виявлення та знищення підводних човнів.
  • Озброєння: гарпуни, глибинні бомби, протипідводні торпеди.

Літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, у тому числі радар, оптичні й інфрачервоні системи, акустичні сенсори.

Історія:

Boeing P-8A Poseidon був розроблений на замовлення Військово-морських сил США (US Navy) для заміни старіших літаків P-3 Orion.
Перший політ відбувся у квітні 2009 року, і у 2013 році літак почав службу в складі ВМС США.

Нагадаємо, ворог продовжує тримати на чергуванні у Чорному морі свої кораблі. Наразі відомо, що ракетоносії заведені у пункти базування, проте ситуація може змінитися. На рейді зараз спостерігаються два патрульні катери, які тримаються ближче до берегів РФ. 

Також ми повідомляли, що сьогодні вранці вибухи лунали у Куп'янську, що на Харківщині. В місті багато пошкоджень. Російські окупанти атакували й Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу в місті сталося дві пожежі та виникли проблеми з електропостачанням.

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