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Загадочная история — какой выглядел бы Одесса во времена Средневековья

24 ноября 2023 19:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Загадочная история — какой выглядел бы Одесса во времена Средневековья
Центр Одессы во времена Средневековья. Фото: freepick
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Известная нам история Одессы берет свое начало с шестого столетия до нашей эры, однако о ней мы знаем только из школьных учебников. А вот какой она была во времена расцвета Киевской Руси, почти никто не знает.

Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, какой могла бы быть Одесса в период Средневековья.

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Возможен жилой квартал в Одессе. Фото: freepick
Центральная улица города. Фото: freepick

Отметим, что во II-VI веках в северных районах Одесской области жили славянские племена черняховской культуры, поселения которых под периодическими наплывами кочевников в VI-IX веке были существенно сокращены. В V-VIII веках — в междуречье Дуная и Тилигула осели племена, которых при Киевской Руси вытеснили и частично ассимилировали славяне.

Средневековая крепость. Фото: freepick
Архитектура города на берегу моря. Фото: freepick

Важным фактором является то, что в, то время эти земли активно использовались для торговых отношений. Возможно, одно из многих древнеславянских поселений находилось на побережье Одесского залива и, возможно, появилось на месте одной из эллинских колоний, и таким образом стало предком Одессы.

Жилой дом в Одессе. Фото: freepick

Напомним, Одесса всегда была окутана загадками и тайнами, особенно связанными с ее видными деятелями. Каждый горожанин знает о первом градоначальнике Дюке де Ришелье, но никто даже не слышал, где располагалась его первая усадьба. О том, как появился один из старейших парков Одессы — Дюковский — читайте в нашем материале.

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