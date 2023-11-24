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Загадкова історія — який вигляд мала б Одеса у часи Середньовіччя

24 листопада 2023 19:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Загадкова історія — який вигляд мала б Одеса у часи Середньовіччя
Центр Одеси у часи Середньовіччя. Фото: freepick
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Відома нам історія Одеси бере свої початки з шостого сторіччя до нашої ери, проте про неї ми знаємо лише зі шкільних підручників. А ось якою вона була у часи розквіту Київської Русі майже ніхто не знає. 

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, якою могла б бути Одеси у період Середньовіччя. 

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Ймовірний житловий квартал в Одесі. Фото: freepick
Центральна вуличка міста. Фото: freepick

Зазначимо, що у II-VI століттях у північних районах Одеської області жили слов'янські племена черняхівської культури, поселення яких під періодичними напливами кочовиків у VI-IX столітті були суттєво скорочені. У V-VIII століттях — у межиріччі Дунаю та Тилігулу осіли племена, яких за часів Київської Русі витіснили та частково асимілювали слов'яни.

Середньовічна фортеця. Фото: freepick
Архітектура міста на березі моря. Фото: freepick

Важливим фактором є те, що на той час ці землі активно використовувалися для торгових відносин. Можливо, одне з багатьох давньослов'янських поселень знаходилося на узбережжі Одеської затоки й, можливо, з'явилося на місці однієї з еллінських колоній, і таким чином стало пращуром Одеси.

Житловий будинок в Одесі. Фото: freepick

Нагадаємо, Одеса завжди була оповита загадками та таємницями, особливо повʼязаними з її видатними діячами. Кожен містянин знає про першого градоначальника Дюка де Рішельє, але ніхто навіть не чув, де розташовувалася його перша садиба. Про те, як з'явився один з найстаріших парків Одеси — Дюківський — читайте у нашому матеріалі. 

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