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Гибель студента Одесской военной академии — ГБР выясняет обстоятельства

15 мая 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Гибель студента Одесской военной академии — ГБР выясняет обстоятельства
Курсант Одесской военной академии погиб в результате неудачного прыжка с парашютом. Фото: ГБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По факту гибели студента Одесской военной академии начато следствие. Сотрудники ДБР будут устанавливать все обстоятельства смерти юноши во время выполнения тренировочного прыжка с парашютом.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Начато следствие

Сотрудники ДБР начали досудебное расследование по факту гибели курсанта одесской Военной академии. По результатам следствия станет известно, была ли проведена надлежащая подготовка и соблюдены все правила.

"Следствие будет проверять, была ли надлежащая подготовка и инструктаж курсантов во время полетов, соблюдение правил при проведении учебно-тренировочных прыжков. А уже экспертиза установит, был ли правильно уложен парашют", — говорится в сообщении.

Что известно об инциденте

Курсант 2-го курса факультета подготовки специалистов Военной разведки и Сил специальных операций совершил свой 12-й тренировочный прыжок на высоте 600 метров. По предварительной информации, стабилизационный парашют повредился и обмотался вокруг ноги курсанта. Поэтому основной парашют не смог открыться. Юношу начало крутить в воздухе, 19-летний парень погиб сразу.

Что угрожает виновнику

Предварительно правонарушения квалифицировали как небрежное отношение к военной службе, совершенные в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Мы ранее сообщали, что бывший командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук занял должность главы Одесской военной академии. У него за плечами многолетний опыт по военному делу, и он считается одним из ключевых специалистов по стратегическому управлению в армии.

Также мы писали, что во Львовской области травмировался 25-летний парень, который неудачно прыгнул с парашютом. Он находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ.

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