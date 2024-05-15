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Загибель студента Одеської військової академії — ДБР з'ясовує обставини

15 травня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Загибель студента Одеської військової академії — ДБР з'ясовує обставини
Курсант Одеської військової академії загинув внаслідок невдалого стрибка з парашутом. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

За фактом гибелі студента Одеської військової академій наразі розпочато слідство. Працівники ДБР будуть встановлювати усі обставини смерті юнака під час виконання тренувального стрибка з парашутом. 

Про це повідомляє пресслуба ДБР.

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Розпочато слідство

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі курсанта одеської Військової академії. За результатами слідства стане відомо, чи була проведена належна підготовка та дотримані усі правила. 

"Слідство перевірятиме, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків. А вже експертиза встановить, чи був правильно укладений парашут", — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про інцидент

Курсант 2-го курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив свій 12-й тренувальний стрибок на висоті 600 метрів. За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта. Через це основний парашут не зміг відкритися. Юнака почало обертати в повітрі, 19-річний хлопець загинув одразу. 

Що загрожує винуватцю 

Попередньо правопорушення кваліфікували як недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Ми раніше повідомляли, що колишній командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук обійняв посаду очільника Одеської військової академії. Він має за плечима багаторічний досвід у військовій справі та вважається одним із ключових фахівців з питань стратегічного управління в армії.

Також ми писали, що у Львівській області травмувався 25-річний хлопець, який невдало стрибнув з парашутом. Він перебував у вкрай важкому стані у реанімації та був підключений до апарату ШВЛ.

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