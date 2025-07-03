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Главная Одесса Гибель зам. командующего ВМФ РФ вызывает сомнения, — Плетенчук

Гибель зам. командующего ВМФ РФ вызывает сомнения, — Плетенчук

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 17:47
Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук не подтвердил смерть Заместителя командующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова
Заместитель командующего ВМФ России, генерал-майор Михаил Гудков. Фото: ВВС Украина

В Военно-морских силах Украины пока не подтверждают информацию о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России Михаила Гудкова. Поскольку офицеры такого уровня редко выезжают на боевые позиции, где есть угроза для их жизни.

Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире День.LIVE.

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Гибель не подтверждена

По словам Дмитрия Плетенчука, появление офицера такого уровня на линии фронта выглядит необычно, ведь начальники штабов обычно координируют действия дистанционно. Он мог погибнуть, когда приехал к месту дислокации 155-й бригады, в которой когда-то был командиром. Однако в целом информация о его гибели вызывает сомнения.

"Мы видим реакцию врага в их информационном пространстве — они уже сочувствуют друг другу через начальника штаба ВМФ. Но такая информация требует проверки", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что если информация о гибели Михаила Гудкова подтвердится, то это будет существенной потерей для россиян.

Гибель Гудкова

О гибели главнокомандующего ВМФ России Михаила Гудкова сообщил губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко. Он опубликовал пост с соболезнованиями по поводу смерти военного в соцсети.

"Гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами", — написал Олег Кожемяко.

Напомним, недавно мы писали о годовщине обстрела Одесского района ракетами. А также об угрозе от кораблей России в Черном море.

 

 

Одесса ВМС Новости Одессы война в Украине Дмитрий Плетенчук
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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