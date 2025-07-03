Речник ВМС України Дмитро Плетенчук не підтвердив смерть Заступника командувача ВМФ Росії генерал-майора Михайла Гудкова

Заступник командувача ВМФ Росії, генерал-майор Михайло Гудков. Фото: ВВС Україна

У Військово-морських силах України поки не підтверджують інформацію про загибель заступника головнокомандувача ВМФ Росії Михайла Гудкова. Оскільки офіцери такого рівня рідко виїжджають на бойові позиції, де є загроза для їхнього життя.

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Загибель не підтверджена

За словами Дмитра Плетенчука, поява офіцера такого рівня на лінії фронту виглядає незвично, адже начальники штабів зазвичай координують дії дистанційно. Він міг загинути, коли приїхав до місця дислокації 155-ї бригади, в якій колись був командиром. Однак загалом інформація щодо його загибелі викликає сумніви.

"Ми бачимо реакцію ворога в їхньому інформаційному просторі — вони вже співчувають одне одному через начальника штабу ВМФ. Але така інформація потребує перевірки", — каже Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що, якщо інформація щодо загибелі Михайла Гудкова підтвердиться, то це буде суттєвою втратою для росіян.

Загибель Гудкова

Про загибель головнокомандувача ВМФ Росії Михайла Гудкова повідомив губернатор Приморського краю РФ Олег Кожем'яко. Він опублікував пост зі співчуттями з приводу смерті військового у соцмережі.

"Гвардії генерал-майор, заступник головнокомандувача ВМФ Росії, екс-командир 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти загинув, виконуючи обов'язок офіцера разом зі своїми однополчанами", — написав Олег Кожем'яко.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про річницю обстрілу Одеського району ракетами. А також про загрозу від кораблів Росії у Чорному морі.