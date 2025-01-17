Военный из Одесской области стал Героем Украины посмертно

Военный Дмитрий Масловский. Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины десантнику из Одесской области Дмитрию Масловскому. Видео его последнего боя разошлось в соцсетях и вызвало резонанс в обществе.

О награждении сообщил в Telegram сам глава государства.

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"Последний бой Дмитрия, бой в Донецкой области, видели миллионы украинцев. Образцовая храбрость нашего парня. Украина всегда будет помнить эту храбрость. Передал "Золотую Звезду" Героя Украины маме нашего воина", — написал президент.

Что известно о бойце

Дмитрий Масловский родился в Любашевской громаде в Одесской области. Он служил в ВСУ по контракту с 2017 года, принимал участие в АТО/ООС. После начала полномасштабного вторжения выполнял боевые задачи в Донецкой области, Харьковской области и Запорожье. Служил в 71-й егерской десантно-штурмовой бригаде.

В ноябре 2024 года под Курахово, чтобы прикрыть побратимов, вступил в ножевой бой с вражеским солдатом, в котором погиб. Видео широко распространяли в соцсетях.

Отметим, что земляки воина зарегистрировали на сайте президента петицию с просьбой присвоить ему звание Героя Украины.

Напомним, в Одессе высадили деревья в честь погибших защитников Украины. Также на Алее Героев в городе установили видеокамеры, чтобы предотвратить вандализм.