На Алеї Героїв в Одесі встановили відеокамери

На Алеї Героїв в Одесі встановили камери. Фото: Одеська мерія

На Алеї Героїв у парку Шевченка встановили дванадцять камер зовнішнього відеоспостереження. Вони підключені до загальноміської системи "Безпечне місто".

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Проти вандалів

Камери працюють у режимі реального часу. Вони мають забезпечувати контроль над територією, підвищувати рівень безпеки для відвідувачів і попереджати акти вандалізму.

Крім того, у робочій групі з питань взаємодії з громадськими організаціями ветеранів розповіли, що на Алеї посіяли новий газон. Вже навесні на клумбах розквітнуть тюльпани.

Раніше ми розповідали про скандал навколо Алеї Слави у селі Знам'янка на Одещині. Родичі загиблих бійців обурилися неякісними фото на банерах й самотужки замінили їх. Місцева влада звернулася до поліції. Врешті, конфлікт вдалося залагодити.