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Герои под охраной — в парке Шевченко установили видеокамеры

10 января 2025 11:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
На Аллее Героев в Одессе установили видеокамеры
На Аллее Героев в Одессе установили камеры. Фото: Одесская мэрия
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На Алее Героев в парке Шевченко установили двенадцать камер наружного видеонаблюдения. Они подключены к общегородской системе "Безопасный город".

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Камеры работают в режиме реального времени. Они должны обеспечивать контроль над территорией, повышать уровень безопасности для посетителей и предупреждать акты вандализма.

Кроме того, в рабочей группе по вопросам взаимодействия с общественными организациями ветеранов рассказали, что на Аллее посеяли новый газон. Уже весной на клумбах расцветут тюльпаны.

Ранее мы рассказывали о скандале вокруг Аллеи Славы в селе Знам'янка в Одесской области. Родственники погибших бойцов возмутились некачественными фото на баннерах и самостоятельно заменили их. Местные власти обратились в полицию. В конце концов, конфликт удалось уладить.

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