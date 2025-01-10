На Аллее Героев в Одессе установили видеокамеры

На Аллее Героев в Одессе установили камеры. Фото: Одесская мэрия

На Алее Героев в парке Шевченко установили двенадцать камер наружного видеонаблюдения. Они подключены к общегородской системе "Безопасный город".

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Против вандалов

Камеры работают в режиме реального времени. Они должны обеспечивать контроль над территорией, повышать уровень безопасности для посетителей и предупреждать акты вандализма.

Кроме того, в рабочей группе по вопросам взаимодействия с общественными организациями ветеранов рассказали, что на Аллее посеяли новый газон. Уже весной на клумбах расцветут тюльпаны.

Ранее мы рассказывали о скандале вокруг Аллеи Славы в селе Знам'янка в Одесской области. Родственники погибших бойцов возмутились некачественными фото на баннерах и самостоятельно заменили их. Местные власти обратились в полицию. В конце концов, конфликт удалось уладить.