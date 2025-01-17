Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Загинув у ножовому бою — десантник з Одещини став Героєм України arrow

Загинув у ножовому бою — десантник з Одещини став Героєм України

17 січня 2025 18:39
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Військовий з Одещини став Героєм України посмертно
Військовий Дмитро Масловський. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Президент Володимир Зеленський посмертно надав звання Героя України, десантнику з Одеської області Дмитру Масловському. Відео його останнього бою розійшлося у соцмережах і викликало резонанс у суспільстві.

Про нагородження повідомив у Telegram сам голова держави.

Читайте також:

"Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість. Передав "Золоту Зірку" Героя України мамі нашого воїна", — написав президент.

Що відомо про бійця

Дмитро Масловський народився у Любашівській громаді на Одещині. Він служив у ЗСУ за контрактом з 2017 року, брав участь в АТО/ООС. Після початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Служив у 71-й єгерській десантно-штурмовій бригаді.

У листопаді 2024 року під Кураховим, щоби прикрити побратимів, вступив у ножовий бій з ворожим солдатом, в якому загинув. Відео широко розповсюджували у соцмережах. 

Зазначимо, що земляки воїна зареєстрували на сайті президента петицію з проханням надати йому звання Героя України. 

Нагадаємо, в Одесі висадили дерева на честь загиблих захисників України. Також на Алеї Героїв у місті встановили відеокамери, щоб запобігти вандалізму.

Володимир Зеленський Одеса війна Одеська область Герой України українські військові

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:34 Підвищена небезпека на дорозі — яку погоду чекати у Львові завтра

19:12 Зросла кількість жертв внаслідок удару балістикою по Кривому Розі

19:07 Трамп — інавгурація 2025

19:05 Чи має цивільна дружина військового право на виплати та пільги

18:59 ​​НАБУ і САП повідомили про підозру одному з нардепів — що накоїв

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

18:39 Загинув у ножовому бою — десантник з Одещини став Героєм України

18:36 Іноземні дипломати підписали спільне комюніке в Києві — деталі

18:33 Декого з українців можуть мобілізувати без ВЛК — про кого мова

18:31 Атака БпЛА на Київщину — жінка розповіла, як дрон знищив її кафе

19:34 Підвищена небезпека на дорозі — яку погоду чекати у Львові завтра

19:12 Зросла кількість жертв внаслідок удару балістикою по Кривому Розі

19:07 Трамп — інавгурація 2025

19:05 Чи має цивільна дружина військового право на виплати та пільги

18:59 ​​НАБУ і САП повідомили про підозру одному з нардепів — що накоїв

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:39 Загинув у ножовому бою — десантник з Одещини став Героєм України

18:36 Іноземні дипломати підписали спільне комюніке в Києві — деталі

18:33 Декого з українців можуть мобілізувати без ВЛК — про кого мова

18:31 Атака БпЛА на Київщину — жінка розповіла, як дрон знищив її кафе

18:22 Антициклон принесе штормовий вітер — де чекати бурю на вихідних

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія