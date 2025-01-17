Військовий з Одещини став Героєм України посмертно

Військовий Дмитро Масловський. Фото: Facebook

Президент Володимир Зеленський посмертно надав звання Героя України, десантнику з Одеської області Дмитру Масловському. Відео його останнього бою розійшлося у соцмережах і викликало резонанс у суспільстві.

Про нагородження повідомив у Telegram сам голова держави.

Читайте також:

"Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість. Передав "Золоту Зірку" Героя України мамі нашого воїна", — написав президент.

Що відомо про бійця

Дмитро Масловський народився у Любашівській громаді на Одещині. Він служив у ЗСУ за контрактом з 2017 року, брав участь в АТО/ООС. Після початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Служив у 71-й єгерській десантно-штурмовій бригаді.

У листопаді 2024 року під Кураховим, щоби прикрити побратимів, вступив у ножовий бій з ворожим солдатом, в якому загинув. Відео широко розповсюджували у соцмережах.

Зазначимо, що земляки воїна зареєстрували на сайті президента петицію з проханням надати йому звання Героя України.

Нагадаємо, в Одесі висадили дерева на честь загиблих захисників України. Також на Алеї Героїв у місті встановили відеокамери, щоб запобігти вандалізму.