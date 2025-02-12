Заигрывание с Трампом — тактика Кремля

Президент Америки Дональд Трамп. Фото: EUTERS/Kevin Lamarque

Положение Путина на мировой арене сегодня достаточно шаткое, поэтому ему ничего не остается, как попытаться заигрывать с главой Белого дома. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что глава РФ заявил, что Трамп "наведет порядок" в Европе, а европейские лидеры "будут стоять у его ног". Этот пост президент США опубликовал в социальной сети, но никак не прокомментировал. Это может быть как обычная провокация, так и продуманный политический ход со стороны Кремля.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал политолог Михаил Шабанов.

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Путин между США и Китаем

Пока российская пропаганда не определилась со своим отношением к Трампу, сам Путин оказался в сложном положении. Российский президент пытается маневрировать между двумя игроками — Китаем и Америкой. С одной стороны, Китай накладывает свои условия и фактически использует Россию как ресурсную базу. С другой — США и их влияние на Украину создают дополнительное давление.

"Трудно играть с Трампом, потому что он несколько непредсказуем в этом смысле, то есть он человек все же контекста. Путин сейчас пытается лавировать между китайским интересами и собственными. Россия уже превратилась, по сути, в ресурсную базу для Китая. Вот и пытается как-то пристроиться к новой политике Трампа. Мы видим, что, например, в российских информационных пропагандистских посылах есть две точки зрения: или Трамп не очень плохой, или вообще крах для всего мира", — говорит политолог Михаил Шабанов.

Политолог Михаил Шабанов о маневрах российского президента. Фото: Новини.LIVE

Попытка Кремля зацепиться за Трампа

В Кремле понимают решительность Трампа, особенно после его последних действий в отношении соседних с США стран. Попытки Путина зацепиться за нового хозяина Белого дома выглядят как попытка минимизировать риски для России.

"Скорее это попытка пристроиться, то есть Путин понимает, что Трамп не уступит. Собственно говоря, что он сделает все, на что имеет возможность. Пример — это действия по Панаме, Мексике и Канаде, то есть он желает посмотреть, как эти решения будут реализовываться дальше. Его положение, оно не является выгодным сейчас, то есть ему надо все же закрепиться определенным крючком за позицию нового главы Белого дома. Китай его может сливать на стратегическом смысле", — отметил эксперт Михаил Шабанов.

Эксперт о попытках Кремля зацепиться за Трампа. Фото: Новини.LIVE

Кремль пытается найти пути для налаживания отношений с новым руководством США, стремясь уменьшить собственную уязвимость. Однако Россия уже зависит от Китая, что значительно ограничивает ее свободу действий. Может ли Путин найти выгодный для себя баланс в этой игре — покажет время.

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