Загравання з Трампом —тактика Кремля

Президент Америки Дональд Трамп. Фото: EUTERS/Kevin Lamarque

Становище Путіна на світовій арені сьогодні досить хитке, тому йому нічого не залишається, як спробувати загравати з головою Білого дому. Про це свідчить хоча б той факт, що глава РФ заявив, що Трамп "наведе лад" у Європі, а європейські лідери "стоятимуть біля його ніг". Цю посаду президент США опублікував у соціальній мережі, але ніяк не прокоментував. Це може бути як звичайна провокація, так і продуманий політичний хід з боку Кремля.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів політолог Михайло Шабанов.

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Путін між США та Китаєм

Поки російська пропаганда не визначилася зі своїм ставленням до Трампа, сам Путін опинився в складному становищі. Російський президент намагається маневрувати між двома гравцями — Китаєм і Америкою. З одного боку, Китай накладає свої умови та фактично використовує Росію як ресурсну базу. З іншого — США та їхній вплив на Україну створюють додатковий тиск.

“Важко грати з Трампом, бо він дещо непередбачуваний у цьому сенсі, тобто він людина все ж таки контексту. Путін наразі намагається лавірувати між китайськими інтересами та власними. Росія вже перетворилася, по суті, на ресурсну базу для Китаю. Ось і намагається якось прилаштуватися до нової політики Трампа. Ми бачимо, що, наприклад, в російських інформаційних пропагандистських посиланнях є дві точки зору: або Трамп не дуже поганий, або взагалі крах для всього світу”, — каже політолог Михайло Шабанов.

Політолог Михайло Шабанов про маневри російського президента. Фото: Новини.LIVE

Спроба Кремля зачепитися за Трампа

У Кремлі розуміють рішучість Трампа, особливо після його останніх дій щодо сусідніх із США країн. Намагання Путіна зачепитися за нового господаря Білого дому виглядає як спроба мінімізувати ризики для Росії.

“Скоріше це намагання прилаштуватися, тобто Путін розуміє, що Трамп не поступиться. Власне кажучи, що він зробить усе, на що має змогу. Приклад — це дії щодо Панами, Мексики та Канади, тобто він бажає подивитися, як ці рішення будуть реалізовуватись надалі. Його положення, воно не є вигідним наразі, тобто йому треба все ж таки закріпитися певним гачком за позицію нового очільника Білого дому. Китай його може зливати на стратегічному сенсі”, — зазначив експерт Михайло Шабанов.

Експерт про спроби Кремля зачепитися за Трампа. Фото: Новини.LIVE

Кремль намагається знайти шляхи для налагодження відносин із новим керівництвом США, прагнучи зменшити власну вразливість. Однак Росія вже залежить від Китаю, що значно обмежує її свободу дій. Чи можете Путін знайти вигідний для себе баланс у цій грі — покаже час.

Раніше ми писали про план Трампа на захоплені українські території. А також зазначали, що дрон РФ знайшли у Молдові, біля кордону з Одещиною.