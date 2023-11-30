Угроза баллистического обстрела — в Одессе объявлена воздушная тревога

Запуск баллистической ракеты. Фото: Defense Express

В Одессе и области объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Опасность для юга

Мониторинговые каналы сообщают о баллистической опасности в южных регионах. Также существует опасность для востока.

Где объявлена тревога

На юге угроза остается для Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Также существует опасность восточных и центральных регионов.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список укрытий можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, сегодня в Черном море успокоился шторм, поэтому вражеский флот возобновил полноценное дежурство. Сейчас на боевом рейде находятся ракетоносители, поэтому риск обстрелов с моря стал выше.