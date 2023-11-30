Загроза балістичного обстрілу — в Одесі оголошено повітряну тривогу

Запуск балістичної ракети. Фото: Defense Express

В Одесі та області оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

Читайте також:

Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Небезпека для півдня

Моніторингові канали повідомляють про балістичну небезпеку у південних регіонах. Також існує загроза для сходу.

Де оголошено тривогу

На півдні загроза залишається для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Також існує небезпека східних та центральних регіонів.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, сьогодні, у Чорному морі заспокоївся шторм, тож ворожий флот відновив повноцінне чергування. Наразі на бойовому рейді перебувають ракетоносії, через це ризик обстрілів з моря став вищим.