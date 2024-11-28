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Угроза для Одесчины — РФ увеличила число кораблей в море

28 ноября 2024 11:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Россияне усилили флот в Черном море, есть ли опасность
Российские корабли в море. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В четверг, 28 ноября, в Черном море дежурит 14 вражеских кораблей. Среди них есть и снаряженные ракетоносители. Государство-агрессор продолжает нарушать международные морские нормы.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве ракетоносителей в морях.
Фото: ВМС ВСУ

Корабли в морях

Среди четырнадцати российских кораблей в Черном море четыре оснащены крылатыми ракетами "Калибр" общим залпом до 22 ракет. В Азовском и Средиземном морях вражеских судов пока нет.

Движение через Керченский пролив

За прошедшие сутки через Керченский пролив в интересах РФ прошло 12 судов. В Черное море зашли 5 кораблей, три из которых продолжили движение в направлении Босфора. В Азовское море вошли 7 плавсредств, из них три прибыли з турецких проливов.

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

  • Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

  • Поражен крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

  • Затоплен на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

  • Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

  • Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Напомним, Черноморский флот РФ продолжает представлять угрозу для Украины. Впрочем, приближаться к побережью Одесчины корабли оккупантов не осмеливаются.

Одесса война Черное море Одесская область угроза кораблей

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