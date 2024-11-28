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Загроза для Одещини — РФ збільшила число кораблів у морі

28 листопада 2024 11:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Росіяни посилили флот у Чорному морі, чи є небезпека
Російські кораблі у морі. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У четвер, 28 листопада, у Чорному морі чергує 14 ворожих кораблів. Серед них є й споряджені ракетоносії. Держава-агресор продовжує порушувати міжнародні морські норми.

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Інформація щодо кількості ракетоносіїв у морях.
Фото: ВМС ЗСУ

Кораблі в морях

Серед чотирнадцяти російських кораблів у Чорному морі чотири оснащені крилатими ракетами "Калібр" загальним залпом до 22 ракет. Натомість в Азовському та Середземному морях ворожих суден наразі немає. 

Рух через Керченську протоку

Минулої доби через Керченську протоку в інтересах РФ пройшло 12 суден. До Чорного моря зайшли 5 кораблів, три з яких продовжили рух у напрямку Босфору. В Азовське море увійшли 7 плавзасобів, з них три прибули з турецьких проток.

Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни

Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант").

  • Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.

Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт").

  • Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М).

  • Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.

Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

  • Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка").

  • Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.

Нагадаємо, Чорноморський флот РФ продовжує становити загрозу для України. Втім, наближатися до узбережжя Одещини кораблі окупантів не наважуються. 

Одеса війна Чорне море Одеська область загроза кораблів

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