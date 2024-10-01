Сколько кораблей вывели россияне у моря

Не пренебрегайте тревогами — в Черное море вывели ракетоноситель
1 октября 2024 10:46
Российский военный корабль в порту. Фото: росСМИ
По состоянию на вторник, 1 октября, в Черном море караулит российский корабль-ракетоноситель, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". Он способен наносить удары по территории Украины, в частности по Одесской области.
Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВСУ.
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Ракетоносители в Черном море
- в Черном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны
- Ракетный крейсер "Москва" (проект 1164 "Атлант").
- Малый ракетный корвет "Аскольд" (проект 2280.0 "Каракурт").
- Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (проект 12411М).
- Малый ракетный корвет "Серпухов" (проект 2163.1 "Буян-М").
- Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (проект 636.3 "Варшавянка").
Напомним, одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают врага на поле боя.
Ранее мы сообщали, что оборонительные заграждения в Одесской области занесло песком.
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