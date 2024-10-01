Сколько кораблей вывели россияне у моря

Российский военный корабль в порту. Фото: росСМИ

По состоянию на вторник, 1 октября, в Черном море караулит российский корабль-ракетоноситель, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". Он способен наносить удары по территории Украины, в частности по Одесской области.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВСУ.

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Ракетоносители в Черном море

в Черном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (проект 1164 "Атлант").

Малый ракетный корвет "Аскольд" (проект 2280.0 "Каракурт").

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (проект 12411М).

Малый ракетный корвет "Серпухов" (проект 2163.1 "Буян-М").

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (проект 636.3 "Варшавянка").

Напомним, одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают врага на поле боя.

Ранее мы сообщали, что оборонительные заграждения в Одесской области занесло песком.