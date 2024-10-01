Скільки кораблів вивели росіяни у моря

Російський військовий корабель у порту. Фото: росЗМІ

Станом на вівторок, 1 жовтня, у Чорному морі чатує російський корабель-ракетоносій, оснащений крилатими ракетами "Калібр". Він здатен завдавати ударів по території України, зокрема по Одеській області.

Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ.

Читайте також:

Інформація щодо кількості ракетоносіїв у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ракетоносії у Чорному морі

в Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни

Ракетний крейсер "Москва" (проєкт 1164 "Атлант").

Малий ракетний корвет "Аскольд" (проєкт 2280.0 "Каракурт").

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (проєкт 12411М).

Малий ракетний корвет "Серпухов" (проєкт 2163.1 "Буян-М").

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (проєкт 636.3 "Варшавянка").

Нагадаємо, одеські нацгвардійці показали, як нищать ворога на полі бою.

Раніше ми повідомляли, що оборонні загородження на Одещині занесло піском.