Скільки кораблів вивели росіяни у моря

Не нехтуйте сигналами тривоги — у Чорне море вивели ракетоносій
1 жовтня 2024 10:46
Російський військовий корабель у порту. Фото: росЗМІ
Станом на вівторок, 1 жовтня, у Чорному морі чатує російський корабель-ракетоносій, оснащений крилатими ракетами "Калібр". Він здатен завдавати ударів по території України, зокрема по Одеській області.
Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ.
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Ракетоносії у Чорному морі
- в Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни
- Ракетний крейсер "Москва" (проєкт 1164 "Атлант").
- Малий ракетний корвет "Аскольд" (проєкт 2280.0 "Каракурт").
- Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (проєкт 12411М).
- Малий ракетний корвет "Серпухов" (проєкт 2163.1 "Буян-М").
- Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (проєкт 636.3 "Варшавянка").
Нагадаємо, одеські нацгвардійці показали, як нищать ворога на полі бою.
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