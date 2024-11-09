Новая угроза в Черном море: вражеские корабли с "Калибрами"

Корабль запускает ракету. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро 9 ноября в Черном море находится российский военный корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". В Средиземном море также зафиксирован ракетоноситель.

Об этом в субботу, 9 ноября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей в морях

По данным военных, в Черном море находится российский военный корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп этого корабля может достигать четырех ракет, что создает угрозу для прибрежных городов. Кроме того, в Средиземном море обнаружен еще один российский ракетоносец, оснащенный "Калибрами". В ВМС ВСУ пишут, что этот корабль может нанести залп до восьми ракет. И хотя в Азовском море вражеские корабли пока отсутствуют, перемещение судов, контролируемых российскими силами, через Керченский пролив остается интенсивным.

Проход судов через Керченский пролив

За прошедшие сутки через Керченский пролив, в направлении Черного моря, прошли два судна, одно из которых направилось дальше в сторону пролива Босфор. В обратном направлении, к Азовскому морю, прошли восемь судов, из которых два направлялись из пролива Босфор.

По словам военных, РФ нарушает нормы международного морского законодательства. Российские суда, следующие через пролив и действующие в Черном и Азовском морях, отключают систему автоматической идентификации (AIS), нарушая требования Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS), принятой в 1974 году. Эта конвенция является основным международным актом, регулирующим стандарты безопасности на море. Выключение AIS затрудняет выявление позиций судов и увеличивает риск морских инцидентов.

Напомним, в ночь на 9 ноября россияне атаковали Одессу дронами. В результате атаки повреждены жилые дома, админздания и автомобили в одном из районов города. Есть раненые и погибшие.