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Загроза для Одещини — у Чорному морі чергує ракетоносій

9 листопада 2024 10:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Нова загроза в Чорному морі: ворожі кораблі з "Калібрами"
Корабель запускає ракету. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок 9 листопада в Чорному морі перебуває російський військовий корабель, оснащений крилатими ракетами "Калібр". У Середземному морі також зафіксовано ракетоносій.

Про це у суботу, 9 листопада, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Інформація щодо кількості ракетоносіїв у морях.
Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів у морях

За даними військових, у Чорному морі перебуває російський військовий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп цього корабля може сягати до чотирьох ракет, що створює загрозу для прибережних міст. Крім того, в Середземному морі виявлено ще один російський ракетоносець, оснащений "Калібрами". У ВМС ЗСУ пишуть, що цей корабель може завдати залпу до восьми  ракет. І хоча в Азовському морі ворожі кораблі наразі відсутні, переміщення суден, контрольованих російськими силами, через Керченську протоку залишається інтенсивним.

Прохід суден через Керченську протоку

Протягом минулої доби через Керченську протоку, в напрямку Чорного моря, пройшли два судна, одне з яких попрямувало далі в бік протоки Босфор. У зворотному напрямку, до Азовського моря, пройшли вісім суден, з яких два прямували з протоки Босфор.

За словами військових, РФ порушує норми міжнародного морського законодавства. Російські судна, які слідують через протоку та діють у Чорному й Азовському морях, вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), порушуючи вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), ухваленої у 1974 році. Ця конвенція є основним міжнародним актом, що регулює стандарти безпеки на морі. Вимкнення AIS ускладнює виявлення позицій суден та підвищує ризик морських інцидентів.

Нагадаємо, в ніч проти 9 листопада росіяни атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі та автівки в одному з районів міста. Є поранені та загиблі.

Одеса ракетоносій Одеська ОДА Одеська область Чорне море Новини Одеси

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