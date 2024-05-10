Угроза морских ракетоносителей для Одесчины остается — какая ситуация с вражеским флотом

Запуск ракет с морского носителя. Фото: росСМИ

Сегодня, 10 мая, ракетоносители вражеского флота продолжают находиться на дежурстве в акватории Средиземного моря. Другие корабли россияне держат в пунктах базирования, однако они могут запускать ракеты по южным регионам даже со своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море — 3 вражеских корабля, среди них 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Движение вражеского флота. Фото: ВМС ВС Украины

Движение вражеских судов

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю — 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю ни одно судно не двигалось.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Напомним, российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Также мы писали, что 6 мая Черноморский флот и морская пехота России перекрыли рейд из-за бухты в оккупированном Крыму. Там заявили о якобы атаке морских дронов, а также о массовом "ракетно-дроновом ударе" со стороны ВСУ.

Добавим, что подразделение ГУР поразило патрульный катер россиян ночью на 6 мая. Он имел вооруженные гранатометы и ДЗРК, которые могли быть применены против Сил Обороны.