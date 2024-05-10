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Загроза морських ракетоносіїв для Одещини залишається — яка ситуація із ворожим флотом

10 травня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Загроза морських ракетоносіїв для Одещини залишається — яка ситуація із ворожим флотом
Запуск ракети з морського носія. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 10 травня, ракетоносії ворожого флоту продовжують перебувати на чергуванні в акваторії Середземного моря. Інші кораблі росіяни надалі тримають у пунктах базування, однак вони можуть запускати ракети по південних регіонах навіть зі своїх військових портів. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  •  У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі — 3 ворожі кораблі, серед них 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Інформація про ворожий флот 10 травня
Рух ворожого флоту. Фото: ВМС ЗС України

 

Рух ворожих суден 

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря  жодне судно не рухалось. 

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначають військові.

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Також ми писали, що 6 травня Чорноморський флот та морська піхота Росії перекрили рейд через бухту в окупованому Криму. Там заявили про нібито атаку морських дронів, а також про масовий "ракетно-дроновий удар" з боку ЗСУ.

Додамо, що підрозділ ГУР уразив патрульний катер росіян вночі проти 6 травня. Він мав на озброєнні гранатомети та ДЗРК, які могли бути застосовані проти Сил Оборони.  

Одеса
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ракетний удар
загроза кораблів
ракетоносій

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