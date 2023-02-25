Россия вывела в Черное море 9 кораблей, но основная угроза Средиземноморья.

Больше всего "Калибров" враг сосредоточил в Средиземноморье

Угроза с моря не проходит, несмотря на отчет оперативного камандирования о не активности российского флота в Черном море. Враг подтянул пол десятка носителей калибра в Средиземное море.

Об этом сообщили Военно-Морские силы ВСУ.

В сообщении отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр" с общим залпом в 8 ракет. Также зафиксирован 1 вражеский корабль в Азовском море. Однако самая большая группировка российских кораблей в море, не омывающая Украину.

"В Средиземном море — 10 вражеских кораблей. Из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп — 72 ракеты", — говорится в сообщении.

В течение суток в интересах России, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 39 судов, из них 15 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Черному морю — 14 судов, из них 8 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;

Военные моряки еще раз подчеркивают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г., выключая системы автоматической идентификации, на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Мы писали, что активность россиян в Черном море низкая, но ситуация может измениться через несколько часов. Опасности следует ожидать и с неба.

В течение нескольких суток ракетоносителей в Черном море не зафиксированы, что может свидетельствовать об их подготовке в пунктах базирования. Тем временем вероятна атака дронами.