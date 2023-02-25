Росія вивела у Чорне море 9 кораблів, але основна загроза з Середземномор'я.

Найбільше "Калібрів" ворог зосередив у Середземномор'ї

Загроза з моря не минає, попри звітування оперативного командування про неактивність росфлоту у Чорному морі. Ворог підтягнув пів десятка носіїв калібру у Середземне море.

Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ.

В повідомленні зазначається, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр" із загальним залпом у 8 ракет. Також зафіксовано 1 ворожий корабель в Азовському морі. Однак найбільше угруповування російських кораблів у морі, що не омиває Україну.

"В Середземному морі — 10 ворожих кораблів. З них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп — 72 ракети", — йдеться у повідомленні.

Протягом доби в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 39 суден, з них 15 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря — 14 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Військові моряки вкотре наголошують, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р., вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Ми писали, що активність росіян у Чорному морі низька, але ситуація може змінитись за кілька годин. Небезпеки слід чекати і з неба.

Протягом кількох діб ракетоносіїв у Чорному морі не зафіксовано, а це може свідчити про їх підготовку в пунктах базування. Тим часом ймовірна атака дронами.