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Угроза не прошла: сколько кораблей РФ в Черном море

25 августа 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза не прошла: сколько кораблей РФ в Черном море
Военные корабли. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После ночной атаки по Одесчине враг держит снаряженный ракетоноситель на боевом дежурстве. Остается угроза повторной атаки.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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"Корабельная группировка врага развернута в количестве 12 единиц — 10 в Черном и 2 в Азовском морях. Причем надводный ракетоноситель, снаряженный до 8 ракет типа "Калибр", несет боевое дежурство в Азовском море", — говорится в сообщении.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки. Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров".

Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, что украинские морские дроны сковали действия российского Черноморского флота в Черном море. Однако говорить о том, что он находится под нашим постоянным огневым контролем, рано.

Напомним, по словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, в Черном море развернута корабельная группировка врага. Впрочем, оккупанты пытаются держать свои корабли на безопасном расстоянии от Одессы.

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