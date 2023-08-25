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Загроза не минула: скільки кораблів РФ у Чорному морі

25 серпня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза не минула: скільки кораблів РФ у Чорному морі
Військові кораблі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Після нічної атаки по Одещині ворог тримає споряджений ракетоносій на бойовому чергуванні. Залишається загроза повторної атаки. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 12 одиниць — 10 в Чорному та 2 в Азовському морях. Причому надводний ракетоносій, споряджений до 8 ракет типу "Калібр", несе бойове чергування в Азовському морі", — йдеться в повідомленні. 

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання. Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". 

Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою. 

Зазначимо, українські морські дрони скували дії російського Чорноморського флоту у Чорному морі. Однак говорити про те, що він перебуває під нашим постійним вогневим контролем, зарано.

Нагадаємо, за словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, в Чорному морі розгорнуто корабельне угруповання ворога. Втім, окупанти намагаються тримати свої кораблі на безпечній відстані від Одеси. 

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