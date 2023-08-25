Загроза не минула: скільки кораблів РФ у Чорному морі
Після нічної атаки по Одещині ворог тримає споряджений ракетоносій на бойовому чергуванні. Залишається загроза повторної атаки.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Скільки кораблів загрожують
"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 12 одиниць — 10 в Чорному та 2 в Азовському морях. Причому надводний ракетоносій, споряджений до 8 ракет типу "Калібр", несе бойове чергування в Азовському морі", — йдеться в повідомленні.
Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання. Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів".
Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.
Зазначимо, українські морські дрони скували дії російського Чорноморського флоту у Чорному морі. Однак говорити про те, що він перебуває під нашим постійним вогневим контролем, зарано.
Нагадаємо, за словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, в Чорному морі розгорнуто корабельне угруповання ворога. Втім, окупанти намагаються тримати свої кораблі на безпечній відстані від Одеси.