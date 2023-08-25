Загроза не минула: скільки кораблів РФ у Чорному морі

Військові кораблі. Фото: google

Після нічної атаки по Одещині ворог тримає споряджений ракетоносій на бойовому чергуванні. Залишається загроза повторної атаки.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 12 одиниць — 10 в Чорному та 2 в Азовському морях. Причому надводний ракетоносій, споряджений до 8 ракет типу "Калібр", несе бойове чергування в Азовському морі", — йдеться в повідомленні.

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання. Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів".

Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.

Зазначимо, українські морські дрони скували дії російського Чорноморського флоту у Чорному морі. Однак говорити про те, що він перебуває під нашим постійним вогневим контролем, зарано.

Нагадаємо, за словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, в Чорному морі розгорнуто корабельне угруповання ворога. Втім, окупанти намагаються тримати свої кораблі на безпечній відстані від Одеси.