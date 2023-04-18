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Угроза обстрелов с Черного моря остается: где прячутся вражеские корабли

18 апреля 2023 11:15
- Рвачова Анастасия
Угроза обстрелов с Черного моря остается
Корабли на боевом дежурстве в море. Фото: Униан
- Рвачова Анастасия

Армия РФ снизила количество кораблей в Черном море, однако все еще остается в боевой готовности. В настоящее время группировку врага подстерегает у берегов Новороссийска, однако ситуация может измениться.

Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, сейчас в безопасных для себя местах подстерегают восемь вражеских кораблей, впрочем, ракетоносители продолжают нести боевое дежурство.

"Приближение к берегу, который контролирует Украина, может быть для них опасным. Они пытаются держаться на таком расстоянии, чтобы можно было нанести поражение и под наше дальнобойное оружие не попасть", — отметила Гуменюк и добавила, что на сигналы воздушной тревоги надо оперативно реагировать, ведь ракеты из подводных ракетоносителей сразу обнаружить невозможно.

Черное море — регион безопасности

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников высказал главную задачу международного сообщества — сделать Черное море регионом безопасности. Он подчеркнул, что безопасность акватории является важным вопросом для каждой страны, находящейся в этом регионе, включая Украину, которая открыта для обсуждений на эту тему.

Напомним, в Одесской ОВА сообщили, что ситуация в Одессе и области полностью контролируема. Силы обороны на страже безопасности. Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.

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