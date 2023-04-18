Угроза обстрелов с Черного моря остается: где прячутся вражеские корабли
Армия РФ снизила количество кораблей в Черном море, однако все еще остается в боевой готовности. В настоящее время группировку врага подстерегает у берегов Новороссийска, однако ситуация может измениться.
Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
По ее словам, сейчас в безопасных для себя местах подстерегают восемь вражеских кораблей, впрочем, ракетоносители продолжают нести боевое дежурство.
"Приближение к берегу, который контролирует Украина, может быть для них опасным. Они пытаются держаться на таком расстоянии, чтобы можно было нанести поражение и под наше дальнобойное оружие не попасть", — отметила Гуменюк и добавила, что на сигналы воздушной тревоги надо оперативно реагировать, ведь ракеты из подводных ракетоносителей сразу обнаружить невозможно.
Черное море — регион безопасности
Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников высказал главную задачу международного сообщества — сделать Черное море регионом безопасности. Он подчеркнул, что безопасность акватории является важным вопросом для каждой страны, находящейся в этом регионе, включая Украину, которая открыта для обсуждений на эту тему.
Напомним, в Одесской ОВА сообщили, что ситуация в Одессе и области полностью контролируема. Силы обороны на страже безопасности. Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.