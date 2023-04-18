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Загроза обстрілів з Чорного моря залишається: де ховаються ворожі кораблі

18 квітня 2023 11:15
- Рвачова Анастасія
Загроза обстрілів з Чорного моря залишається
Кораблі на бойовому чергуванні у морі. Фото: Уніан
- Рвачова Анастасія

Армія РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі, проте все ще залишається у бойовій готовності. Наразі угрупування ворога чатує біля берегів Новоросійська, проте ситуація може змінитися. 

Про це повідомляє речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами наразі в безпечних для себе місцях чатують вісім ворожих кораблів, втім, ракетоносії продовжують нести бойове чергування.

"Наближення до берега, який контролює Україна може бути для них небезпечним. Вони намагаються триматися на такій відстані, щоб можна було завдати ураження та під нашу далекобійну зброю не потрапити", — зазначила Гуменюк й додала, що на сигнали повітряної тривоги треба оперативно реагувати, адже ракети з підводних ракетоносіїв одразу виявити неможливо.

Чорне море — регіон безпеки

Зазначимо, міністр оборони України Олексій Резніков висловив головне завдання міжнародної спільноти — зробити Чорне море регіоном безпеки. Він підкреслив, що безпека акваторії є важливим питанням для кожної країни, що знаходиться в цьому регіоні, включаючи Україну, яка відкрита до обговорень на цю тему. 

Нагадаємо, в Одеській ОВА повідомили, що  ситуація в Одесі та області повністю контрольована. Сили оборони на варті безпеки. Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі.

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