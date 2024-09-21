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Угроза обстрела Одесщины высока — россияне вывели ракетоноситель в Черное море

21 сентября 2024 09:49
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Сколько кораблей с ракетами вывели россияне у моря 21 сентября
Российский военный корабль выпускает ракету. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На утро субботы, 21 сентября, в Черном море находится один вражеский корабль, способный запускать крылатые ракеты по Одесской области. Еще два дежурят в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

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Корабли в морях

  • Черное море — один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет;
  • Азовское море — вражеские корабли отсутствуют;
  • Средиземное море — два вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

Поражен крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

Утопленный на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Какие ракетоносители повредила Украина

Малый ракетный корвет "Большой Устюг" (Проект 2163.1 "Буян-М").

Был подведен 14 июня 2022 года. После ремонта вернулся в состав Каспийской флотилии.

Малый ракетный корвет на воздушной подушке "Самум" (Проект 1239 "Сывуч").

Атакован надводными беспилотными катерами-камикадзе Sea Baby в Севастопольской бухте 14 сентября 2023 года. Корабль был отбуксирован на ремонт со значительными повреждениями.

Напомним, вчера россияне выпустили ракету по Одессе. Четверо человек ранены, повреждено гражданское судно.

Также ранее россияне атаковали судно с зерном в Черном море.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей

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