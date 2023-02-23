Угроза ракетных ударов: сколько кораблей России в Черном море

Граждан призывают быть особенно бдительными

В Черном море находятся четыре вражеских корабля, которые собирают информацию о надводной ситуации. Ракетоносителей среди них пока нет.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

"Угроза ракетных ударов остается достаточно высокой, минная опасность и в прибрежной зоне, и на деоккупированной территории — тоже. Не пренебрегайте мерами безопасности, будьте бдительны и сознательны", — говорится в сообщении.

Отметим, спикер ОК "Юг" указала, что для выхода на боевой курс и пуска ракет российским кораблям достаточно два-три часа. Отсчет времени будет уходить не с того момента. Они уже находятся в пунктах базирования и снаряжаются, потому могут выйти на боевое дежурство.

Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Когда ждать массированный обстрел

На годовщину полномасштабного вторжения россия готовится еще раз ударить по Украине ракетами. Ничем особенным эта атака от предыдущих попыток страны-агрессора не будет отличаться. Как отметил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, удар возможен как 24-го, так и 23 февраля.

Отметим, в Украине за время полномасштабного вторжения россии было объявлено более 16 с половиной тысяч воздушных тревог. Сколько раз в год в Одесской области звучали сигналы об опасности читайте в материале.