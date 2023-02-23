Загроза ракетних ударів: скільки кораблів рф в Чорному морі

Громадян закликають бути особливо пильними

В Чорному морі перебувають чотири ворожих кораблі, які збирають інформацію про надводну ситуацію. Ракетоносіїв серед них поки немає.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

"Загроза ракетних ударів залишається досить високою, мінна небезпека і в прибережній зоні, і на деокупованій території — також. Не нехтуйте заходами безпеки, будьте пильними і свідомими", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, речниця ОК "Південь" зауважила, що для виходу на бойовий курс і пуску ракет російським кораблям достатньо дві-три години. Відлік часу буде йти не від того моменту. Вони вже перебувають у пунктах базування та споряджаються, тому можуть вийти на бойове чергування.

Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Коли чекати масований обстріл

На роковини повномасштабного вторгнення росія готується вкотре ударити по Україні ракетами. Нічим особливим ця атака від попередніх спроб країни-агресора не відрізнятиметься. Як зазначив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, удар можливий як 24-го, так і 23 лютого.

Зазначимо, в Україні за час повномасштабного вторгнення рф було оголошено понад 16 із половиною тисяч повітряних тривог. Скільки разів за рік на Одещині лунали сигнали про небезпеку читайте в матеріалі.