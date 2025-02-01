Вражеские корабли с ракетами в Черном море

Российские корабли в морях на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на 1 февраля ситуация в морях остается напряженной. На рейде в Черном море сейчас находится снаряженный ракетоноситель, который способен запустить до четырех ракет. Поэтому уровень угрозы обстрелов остается достаточно высоким.

Об этом в субботу, 1 февраля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве

В Черном море находятся два вражеских корабля, один из которых оснащен ракетами "Калибр", готовыми к запуску. В Азовском море вражеских кораблей пока не наблюдается.

Кроме того, в Средиземном море зафиксировано шесть вражеских кораблей, два из которых снаряжены "Калибрами" и могут нанести до 22 ракетных ударов.

Движение по морю не остановилось

За последние сутки в интересах государства-агрессора через Керченский пролив прошло 17 судов, из которых пять двигались к Черному морю, а двое из них уже продолжили курс к проливу Босфор.

"Российская Федерация в очередной раз нарушила Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Военные корабли РФ продолжают выключать системы автоматической идентификации, что представляет серьезную угрозу для гражданского судоходства", — сообщили в Военно-морских силах.

Напомним, российские захватчики вчера вечером нанесли удар по историческому центру Одессы. Пострадал отель и семь человек. Оккупанты направили на город три баллистические ракеты. Также в эпицентр вражеского удара попали норвежские дипломаты.