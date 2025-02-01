Ворожі кораблі з ракетами в Чорному морі

Російські кораблі в морях на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на 1 лютого ситуація у морях залишається напруженою. На рейді у Чорному морі наразі перебуває споряджений ракетоносій, який здатний запустити до чотирьох ракет. Тож рівень загрози обстрілів залишається досить високим.

Про це у суботу, 1 лютого, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні

У Чорному морі перебувають два ворожі кораблі, один з яких оснащений ракетами "Калібр", готовими до запуску. В Азовському морі ворожих кораблів наразі не спостерігається.

Окрім того, в Середземному морі зафіксовано шість ворожих кораблів, два з яких несуть "Калібри", що можуть завдати до 22 ракетних ударів.

Рух морем не зупинився

За останню добу в інтересах держави-агресорки через Керченську протоку пройшло 17 суден, з яких п’ять рухались до Чорного моря, а двоє з них вже продовжили курс до протоки Босфор.

"Російська Федерація вкотре порушила Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Військові кораблі РФ продовжують вимикати системи автоматичної ідентифікації, що становить серйозну загрозу для цивільного судноплавства", — повідомили у Військово-морських силах.

Нагадаємо, російські загарбники учора ввечері завдали удару по історичному центру Одеси. Постраждав готель та семеро людей. Окупанти спрямували на місто три балістичні ракети. Також в епіцентр ворожого удару потрапили норвезькі дипломати.