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Угроза в море — сколько кораблей РФ на патрулировании

13 февраля 2025 11:10
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Угроза в акваториях — где и сколько ракетоносителей
Ракетоносители РФ открывают огонь. Фото: Укринформ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Российские военные корабли продолжают создавать угрозу в акватории Средиземного моря. Сегодня, 13 февраля, враг снова вывел на рейды четыре носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Средиземном море зафиксировали четыре корабля РФ, из которых 3 являются носителями "Калибров" общим залпом до 26 ракет. Однако в акваториях Черного и Азовского морей активности врага не зафиксировано. 

Загроза в морі — скільки кораблів РФ на патрулюванні - фото 1
Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки через Керченский пролив в Черное море в интересах РФ зашли 2 корабля. Такое же количество направились в Азовское. Кроме того, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 г., выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, как Лондон помогает Украине делать морские дроны. А также о том как РФ применяет вертолеты для борьбы с беспилотниками.

 

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